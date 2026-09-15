Darende'de dereye uçan hafif ticari araç iş makinesiyle çıkarıldı, bir kişi yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Malatya'nın Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 44 DG 097 plakalı hafif ticari araç sürücü Ali Seydi Ş. idaresindeyken kontrolden çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada araçta bulunan İsmail Şener hayatını kaybederken, sürücü Ali Seydi Ş. yaralandı.

aracın çıkarılması:

Kazanın ardından dere yatağına düşen araç, belediye ekipleri ve kurtarma ekiplerinin koordinasyonuyla bölgeye getirilen iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Aracın dere yatağından çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri aldı.

DEREYE UÇAN ARAÇ, İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARILDI