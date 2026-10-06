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Aksaray'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Aksaray'da yürütülen operasyonda 700 g sentetik kannabinoid, 30 g hammaddesi, 19 g metamfetamin, ecza haplar, ruhsatsız tüfek ve 28.420 lira bulundu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aksaray'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Aksaray'da operasyonun kapsamı

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma yürüttü. Uygulama ve operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve nakit para ele geçirildi; operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve materyaller:

Ekipler tarafından ele geçirilenler arasında 700 gram sentetik kannabinoid, 30 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 19 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza hap ve 5 gram eroin yer aldı. Ayrıca 2 adet ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 420 lira para bulundu.

soruşturma süreci ve tutuklamalar:

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan sorgulama ve mahkeme işlemlerinin ardından 8 şüpheli tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AKSARAY’DA POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK...

AKSARAY’DA POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE İLE RUHSATSIZ TÜFEK VE PARA ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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