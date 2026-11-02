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Aksaray'da köy yolunda çarpışma: otomobildeki iki kişi ağır yaralandı

Eskil ilçesi Akkaş köyü yolunda otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı; AFAD ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 20:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray'da köy yolunda çarpışma: otomobildeki iki kişi ağır yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Akşam saatlerinde Eskil ilçesi Akkaş köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada, Hasan B. yönetimindeki 06 DVE 519 plakalı otomobil ile Ali Ö. idaresindeki 42 AER 163 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, araçta sıkışan sürücü Hasan B. ile araçta bulunan Rukiye B. yaralandı.

Arama kurtarma ve ilk müdahale:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, titiz bir çalışma ile otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durum ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazayı yara almadan atlatan tır şoförü Ali Ö. ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

AKSARAY’DA OTOMOBİL İLE TIRIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GİREN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

AKSARAY’DA OTOMOBİL İLE TIRIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GİREN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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