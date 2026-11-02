Aksaray'da köy yolunda çarpışma: otomobildeki iki kişi ağır yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Akşam saatlerinde Eskil ilçesi Akkaş köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada, Hasan B. yönetimindeki 06 DVE 519 plakalı otomobil ile Ali Ö. idaresindeki 42 AER 163 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde büyük hasar oluşurken, araçta sıkışan sürücü Hasan B. ile araçta bulunan Rukiye B. yaralandı.

Arama kurtarma ve ilk müdahale:

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, titiz bir çalışma ile otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durum ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazayı yara almadan atlatan tır şoförü Ali Ö. ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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