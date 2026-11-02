ASO başkanı Seyit Ardıç'tan sanayicilere üretim, yatırım ve istihdamı koruma çağrısı

ASO toplantısında sektörün öncelikleri ve acil talepler

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç 2026 yılı 2. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda sanayinin üretim, yatırım ve istihdam kapasitesinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Toplantıya Meclis Başkanı İhsan Çetinceviz ile Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komitesi üyeleri katıldı. Ardıç, küresel ekonomik belirsizlikler, finansmana erişim zorlukları ve jeopolitik risklerin sanayiciler üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

ASO’nun saha çalışmaları ve yatırım projeleri:

Ardıç, ASO’nun sanayicilerin teknolojik gelişim ve üretim kapasitesini artırmak için yürüttüğü çalışmaları özetledi. ASO-İLTEK kapsamında 81 ilin teknolojik gelişmişliğini ölçen bir araştırma hazırlandığını, sanayiyi ilgilendiren farklı alanlarda 28 araştırma raporu sunulduğunu ve ASO Model Fabrika aracılığıyla üç yılda 148 firmanın üretim süreçlerine katkı sağlandığını belirtti. Ayrıca ASO Teknopark, GarajX, ASO Teknoloji Üssü, ASO Serbest Bölgesi ile ASO Sıfır Atık Organize Sanayi Bölgesi projelerinin sürdüğünü, teknoloji tabanlı girişimciliği desteklemek amacıyla kurulan ASO Girişim Ofisi'nin oda binasında 600 metrekarelik alanda hizmet vereceğini açıkladı.

Ardıç, ASO’nun 2027-2030 vizyonunun merkezinde sanayicinin fabrikasında verimlilik, pazarında büyüme ve bilançosunda güçlenmenin bulunduğunu; dijitalleşme, yapay zekâ, enerji ve hammadde verimliliği ile yeşil dönüşüme ağırlık verileceğini söyledi. Komitelerin üyelerin sorun ve taleplerini en yakından takip eden yapılar olduğu vurgulandı; önceki taleplerin ilgili bakanlıklara iletilip olumlu sonuçlar alındığı belirtildi ve komitelerin geliştireceği projelere Odanın bütçe imkânları ölçüsünde destek verileceği ifade edildi.

Sanayinin mali yapısı ve acil politika çağrısı:

Ardıç, enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmesinde “Kalıcı olması gereken sıkılaşma değil, fiyat istikrarıdır” ifadesini kullanarak, başarı kriterinin enflasyonu düşürürken üretimi, yatırımı ve istihdamı koruma kapasitesi olduğunu vurguladı. İmalat sanayisinin 2023-2025 dönemi bilanço verilerini paylaşan Ardıç, toplam aktiflerin reel olarak yüzde 6,6, özkaynakların yüzde 17,6 azaldığını, toplam borçların ise yüzde 5,8 arttığını söyledi.

Ardıç, aynı dönemde reel net satışların yüzde 11,7, faaliyet kârının yüzde 40,2 ve net kârın yüzde 63,5 gerilediğini; finansman giderlerinin faaliyet kârına oranının yüzde 44,8’den yüzde 69,1’e yükseldiğini kaydetti. Firma sayısındaki yaklaşık yüzde 10 artışa rağmen istihdam artışının yüzde 1,2 seviyesinde kaldığını belirterek sanayinin sermaye yapısının zayıfladığını ve finansman yükünün ağırlaştığını söyledi.

Bu çerçevede Ardıç, sanayicinin finansmana erişimini kolaylaştıracak ve özkaynak yapısını güçlendirecek politikaların dezenflasyon süreciyle birlikte uygulanmasının gerekliliğini vurguladı ve 50 milyar lira hacimle yeniden başlayacak TOBB Nefes Kredisinin KOBİ’lere katkı sağlayacağını belirtti.

Riskler, dış ticaret politikaları ve destek mekanizmaları

Ardıç, Türkiye’de imalat sanayisinin milli gelir içindeki payının son üç yılda 5 puanın üzerinde azalarak yüzde 17’ler seviyesine gerilediğine dikkat çekerek erken sanayisizleşme riskine karşı uyardı: “Erken sanayisizleşme, erken mezuniyet değildir. Okuldan atılmaktır.” Türkiye’nin hedeflediği teknoloji ve refah seviyesine ulaşmadan üretim gücünü kaybetme riskine karşı yatırımların korunması ve teknolojik gelişimin hızlandırılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Merkez Bankası’nın döviz dönüşüm desteğinde yapılan düzenlemeleri değerlendiren Ardıç, desteğin firmaların oluşturduğu katma değerle sınırlandırılmasının ihracatçının aldığı desteği azalttığını; örnek olarak katma değer oranı yüzde 25 olan bir firmanın döviz gelirinin yalnızca dörtte biri üzerinden destek alabildiğini aktardı. Destek sisteminin daha sade, öngörülebilir ve erişilebilir hâle getirilmesi gerektiğini, fon konusunun reel sektörü etkileyen sistemik bir soruna dönüşmemesi gerektiğini vurguladı ve sürecin şeffaf ilerlemesini istedi.

Avrupa Birliği’nin gündemindeki “Made in Europe” yaklaşımının Türkiye sanayisi açısından kritik olacağına dikkat çeken Ardıç, Türkiye’nin otomotiv ihracatının 2025 yılında 41,5 milyar dolara ulaştığını ve bunun yüzde 72,5inin AB ülkelerine gerçekleştirildiğini hatırlattı. Türkiye’nin Avrupa sanayisiyle güçlü üretim ve tedarik ilişkileri bulunduğunu belirten Ardıç, Türk üreticilerin yeni düzenlemelerde açık ve kalıcı güvencelerle desteklenmesi; Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin sanayi teşvikleri, kamu alımları ve yeşil dönüşümü kapsayacak şekilde ele alınmasının gerektiğini söyledi.

COP31 ve yeşil dönüşümün sanayiye etkisi:

Ardıç, Türkiye’nin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da ev sahipliği yapacağı COP31 etkinliğinin sanayide yeşil dönüşüm açısından stratejik bir fırsat olduğunu belirtti. Karbon yoğunluğunun uluslararası ticarette giderek daha belirleyici hale geldiğini vurgulayan Ardıç, ASO’nun COP31’de Türkiye sanayisini temsil edeceğini; Yeşil Bölge’de kurulacak ASO standında ASO 2. OSB, ASO Teknopark, ASO Model Fabrika, ASO METES ve ASO NÜKSAK çalışmalarının tanıtılacağını bildirdi.

Ardıç, 16 Kasım Bilim, Sanayi ve Teknoloji Günü kapsamında Türkiye Pavilyonu’nda düzenlenecek sanayide yeşil dönüşüm paneline ASO olarak katılacaklarını ve yeşil dönüşümün sanayiyi küçülten bir süreç olmaması gerektiğini; gerçek başarının sanayiyi güçlendirirken üretimin karbon yoğunluğunu düşürebilmek olduğunu ifade etti.

Konuşmasını, belirsizliklerin yoğun olduğu ekonomik süreci bir sisli yola benzeterek sürdüren Ardıç, sanayicilerin riskleri ve fırsatları doğru değerlendirerek ilerlemesi gerektiğini; “Sis var diye kontağı kapatıp bekleyecek hâlimiz de yok” uyarısını yineledi. Toplantıda ayrıca ASO Genel Sekreteri Mehmet Cansız tarafından “Sanayinin Öncelikleri ve Yeni Dönemde Meslek Komitelerinin Rolü” başlıklı sunum yapıldı.

Ardıç, Cumhuriyet’in 103’üncü ve ASO’nun 63’üncü kuruluş yıl dönümlerini kutlayarak, 18 Kasım Çarşamba günü saat 09.30da Anıtkabir’de düzenlenecek ziyarete tüm üyeleri davet etti.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) 2026 YILI 2. MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI’NDA KONUŞAN ASO BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, SANAYİNİN ÜRETİM, YATIRIM VE İSTİHDAM KAPASİTESİNİN KORUNMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, "KALICI OLMASI GEREKEN SIKILAŞMA DEĞİL, FİYAT İSTİKRARIDIR" DEDİ.