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Stuttgart RAMS Park'ta taktik prova ile Galatasaray sınavına hazır

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı; Hoeness yönetiminde ilk 15 dakika basına açıktı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 20:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Stuttgart RAMS Park'ta taktik prova ile Galatasaray sınavına hazır

Stuttgart RAMS Park'ta taktik prova ile Galatasaray sınavına hazır

Alman ekibi Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray mücadelesi öncesi hazırlıklarını oynanacağı RAMS Park'ta gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

antrenmanın akışı:

Teknik direktör Sebastian Hoeness idaresindeki çalışma, antrenman öncesinde sahada yapılan kısa bir takım toplantısıyla başladı. İlk bölüm koşu çalışmasıyla açıldı; oyuncular daha sonra ısınma hareketleri yaptı ve fiziksel hazırlığa odaklandı.

medyaya açık bölüm ve taktik çalışması:

Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ekip, maç öncesi taktiksel çalışmalarına yoğunlaşarak organizasyon ve takım oyununu prova etti.

Stuttgart, bu çalışma sonrası Galatasaray karşılaşmasına çıkmak üzere hazırlıklarını tamamlamış oldu.

STUTTGART, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN 4. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAKLARI GALATASARAY...

STUTTGART, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN 4. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAKLARI GALATASARAY MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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