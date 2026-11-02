Kontrolden çıkan servis Mardin kırsalında taşlığa savurdu: 3 öğrenci yaralandı

Kaza anı görüntülere yansıdı:

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Sümer Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde servis minibüsünün kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bir elektrik direğine çarptığı, ardından yolun hemen yanındaki taşlık alana girdiği anlar yer alıyor.

Minibüs, alandaki taşlara ve bir ağacın çevresindeki kayalara çarparak durdu. Görüntüler kazanın oluş şeklini ve aracın kontrolünü yitiriş anını net olarak gösteriyor.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada minibüste bulunan 10 yaşındaki öğrenciler R.A., Y.A. ve G.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından öğrenciler ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

MARDİN’İN DARGEÇİT İLÇESİNDE 3 İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİN YARALANDIĞI SERVİS KAZASININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE, MİNİBÜSÜN KONTROLDEN ÇIKARAK YOL KENARINDAKİ TAŞLIK ALANA GİRDİĞİ ANLAR YER ALDI.