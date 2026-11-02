Bursa polisini atlatamayan 6 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Operasyonun ayrıntıları:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda farklı suçlardan aranan altı kişinin adresleri belirlendi ve operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda zaman zaman gece saatlerinde gerçekleştirilen yakalamalarla şüpheliler gözaltına alındı. Ekipler, planlı takip ve tespit çalışmalarıyla izlerin kaybolmasına fırsat vermedi.

Yakalanan şüpheliler ve cezaları:

Gerçekleştirilen operasyonlarda, gece vakti birden fazla kişiyle yağma suçundan 29 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.S. ile bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.Ç. yakalandı.

Ayrıca ekipler; hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 20 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan O.G., hırsızlık suçundan 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan N.S. ve aynı suçtan 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Y.N.K.'yı gözaltına aldı. Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. de operasyonlarda yakalananlar arasında yer aldı.

İdari süreç ve emniyetin değerlendirmesi:

Yakalanan 6 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli süreç tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik aranan şahısların yakalanması çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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