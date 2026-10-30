Aksaray'da güvenlik kameralarına takılan hırsız, çaldığı traktör ve otomobille yakalandı

Olayın ayrıntıları:

Aksaray'da bir odun pazarı işletmesinden otomobil ve traktör çalındı. İş yeri sahibi, araçların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerindeki güvenlik kameraları, hırsızın iş yerine giriş ve çıkış anlarını kaydetti; görüntülerde zanlının çaldığı traktörle demir kapıyı kırarak kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi.

Soruşturma ve yakalama:

Polis ekipleri görüntülerdeki şahsın A.S. (34) olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada A.S.'nin 17 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı çaldığı traktör ve otomobille müstakil bir evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından A.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan araçlar ise ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmek üzere işlem yapıldı.

AKSARAY’DA OTOMOBİL VE TRAKTÖR ÇALAN HIRSIZ ÖNCE GÜVENLİK KAMERALARINA SONRA DA POLİSE YAKALANDI. ÇALDIĞI TRAKTÖR VE OTOMOBİLLE YAKALANAN HIRSIZ CEZAEVİNE KONDU.