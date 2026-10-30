Dolar 49,9438 +0,07%
Euro 55,8229 +0,08%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.241,31 -3,58%
EUR/USD 1,1172 -0,08%
Brent Petrol 113,57 +2,50%
--°

Erfelek-Sinop yolunda virajı kaçıran otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Erfelek-Sinop kara yolu Uzungürgen mevkisinde virajı alamayan 57 AD 202 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı; kazada 4 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 19:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Erfelek-Sinop yolunda virajı kaçıran otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

kaza ayrıntıları:

Sinop il sınırları içindeki Erfelek-Sinop kara yolu Uzungürgen köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Erfelek yönünden Sinop istikametine seyreden 57 AD 202 plakalı otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

yaralıların müdahalesi:

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve kolluk ekipleri yaralılara müdahale etti ve çevredeki hastanelere kaldırılmalarını sağladı.

soruşturma sürüyor:

Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; kazanın kesin nedeni ve diğer ayrıntılar yetkililerin yapacağı çalışmalarla belirlenecek.

KAZA, ERFELEK-SİNOP KARA YOLU UZUNGÜRGEN KÖYÜ MEVKİSİNDE MEYDANA GELDİ.

KAZA, ERFELEK-SİNOP KARA YOLU UZUNGÜRGEN KÖYÜ MEVKİSİNDE MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahramanmaraş'ta sokak önünde motoru yanan otomobil itfaiye tarafından söndürüld...
images

Bakırköy ihale soruşturmasında yeni dalga: 40 şüpheli için tutuklama talebi
images

Ilıca Irmağı'nda yükselen su mikser şoförünü mahsur bıraktı
images

Çalılara takılan tüfek kazaya dönüştü: 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Masalların izinde: Kahramanmaraş'ta uluslararası hikâye anlatıcıları şöleni üniversitede açıldı

Kahramanmaraş'ta sokak önünde motoru yanan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü

Bakırköy ihale soruşturmasında yeni dalga: 40 şüpheli için tutuklama talebi

Ilıca Irmağı'nda yükselen su mikser şoförünü mahsur bıraktı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat