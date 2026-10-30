Erfelek-Sinop yolunda virajı kaçıran otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

kaza ayrıntıları:

Sinop il sınırları içindeki Erfelek-Sinop kara yolu Uzungürgen köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Erfelek yönünden Sinop istikametine seyreden 57 AD 202 plakalı otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

yaralıların müdahalesi:

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve kolluk ekipleri yaralılara müdahale etti ve çevredeki hastanelere kaldırılmalarını sağladı.

soruşturma sürüyor:

Kaza sonrası jandarma ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; kazanın kesin nedeni ve diğer ayrıntılar yetkililerin yapacağı çalışmalarla belirlenecek.

KAZA, ERFELEK-SİNOP KARA YOLU UZUNGÜRGEN KÖYÜ MEVKİSİNDE MEYDANA GELDİ.