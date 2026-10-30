Ayvalık'ta zeytin hasadı ve kültürel miras festivalle vurgulandı

21. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde hasat yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamında hasat etkinlikleri büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikler, Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit öncülüğünde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, festival organizasyonunda yer alan odalar, sivil toplum kuruluşları ve zeytin üreticilerinin katılımıyla Mutluköy yolunda bir zeytin tarlasında yapıldı.

Konuklara zeytinyağıyla hazırlanan keşkek ve pilav ile ayran ikram edildi; hasat ritüeli, yerel lezzetlerin ve üretim kültürünün paylaşılmasına odaklandı. Festival alanında stant ziyaretleri ve kortej yürüyüşüyle başlayan program, kent sakinleri ile protokolün bir araya geldiği bir gündem sundu.

festival açılışı ve kent için önemi:

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin bu yıl 21'incisini düzenlediklerini hatırlatarak, "Bugün festivalimizin açılışını gerçekleştirdik. Balıkesir ilimizin protokolü katıldı. Başta valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız ile kortej yürüyüşü ve stant ziyaretleriyle başladık" dedi. Ergin, ayrıca zeytinyağının Ayvalık'ın geçmişi olduğunu vurgulayarak, "Zeytin ve zeytinyağı Ayvalık için sadece bir ürün değil, bir yaşam biçimi ve kültürdür" ifadelerini kullandı.

Başkan Ergin, festivalin ekonomik canlılığa katkı sağladığını ve aynı zamanda yaşanan sorunların gündeme getirilmesi için bir platform olduğunu belirtti. Etkinlik, hem turizme hem de yerel üretimin görünürlüğüne odaklanan bir yapıtaşı olarak tanımlandı.

üretim, tüketim ve pazar değerlendirmesi:

Ayvalık Ticaret Odası'nın yeni başkanı seçilen Halil Aykut da festivalde konuştu. Aykut, "Bu sene mahsulümüz bereketli. Aslında bu hasat festivallerini yapmamızın asıl amacı, kişi başı zeytinyağı tüketimimizi arttırabilmek, vatandaşlarımızın bu sağlıklı ürünü yeterince tüketebilmesini sağlayabilmek ve böylelikle de iç pazarımızı güçlendirerek, üreticimizin de yanında olabilmektir" dedi. Mazbatasının önümüzdeki hafta başında olacağı bilgisini de paylaştı.

Aykut, küresel üretimdeki durumun Türkiye pazarına etkisine de dikkat çekti. Buna göre İspanya'da 1 milyon 590 bin ton civarında rekolte bulunurken, Türkiye için beklenen rakamın 600 bin ton olduğu söylenmesine rağmen, Aykut'un değerlendirmesi gerçekleşecek üretimin 400 ila 450 bin ton arasında kalabileceği yönünde. Ayrıca İspanya ve İtalya'da fiyatların geri gelmesi nedeniyle ülkemizde de fiyatlarda düşüş başladığına işaret etti.

Festival, zeytinin kültürel kimliğinin vurgulanmasıyla birlikte iç tüketimi arttırma ve üreticiyi destekleme hedeflerini ön plana çıkaran bir etkinlik olarak sürdü.

21. ULUSLARARASI ZEYTİN HASAT VE TURİZM FESTİVALİ’NDE İLK HASAT YAPILDI