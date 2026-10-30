Çanakkale'de otobüs motor yangını sonrası kullanılamaz hale geldi

Yangının seyri ve müdahale:

Çanakkale'nin Setboyu Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında seyir halindeyken, motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkan 17 HO 1004 plakalı özel halk otobüsü alev aldı. Otobüste o esnada yolcu bulunmuyordu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saat sonra, saat 18.30'da kontrol altına alındı. Müdahale sonucunda araçta başlayan yangın büyümeden söndürülürken, otobüsün kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Olayın ardından ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni yetkililerce henüz belirlenemedi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerindeki çalışmaları tamamladıktan sonra konuyla ilgili inceleme sürdürülecek. Yetkililer tarafından yapılan yönlendirmeler ve olay yerine sevk edilen ekip sayısı, müdahalenin hızlı biçimde gerçekleştirilmesini sağladı.

ÇANAKKALE’DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINIRKEN OTOBÜS KULLANILMAZ HALE GELDİ.