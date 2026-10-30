Havza'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Havza'da kaza ayrıntıları

Samsun'un Havza ilçesinde saat 17.30 sıralarında iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza, Yeni Mescit Mahallesi Vezirköprü Caddesi'nde ilçe merkezi yönünden gelen araçların bulunduğu güzergahta gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisi ve olay yeri müdahalesi:

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi yönünden gelen Yunus Emre S. idaresindeki 55 AKM 451 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim G. yönetimindeki 39 NT 170 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 39 NT 170 plakalı otomobil kaldırıma sürüklenip yan yattı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar ve hastaneye sevk:

Kazada sürücü Yunus Emre S., aynı araçta yolcu olarak bulunan Abdulsamet A. ve Boran U. ile diğer aracın sürücüsü İbrahim G. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındılar.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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