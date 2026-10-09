Aksaray'da iş çıkışı yol ortasında darp edilen kadın iş yerindeki husumeti işaret etti

Olayın ayrıntıları:

Olay, 6 Ekim tarihinde saat 22.40 sıralarında Aksaray Şeyhamit Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Sema B., iş çıkışı evine yürürken yol ortasında iki kadın tarafından aniden omuz atılmasıyla dengesini kaybetti. Ardından saldırganlar tarafından yere yatırılarak darp edildi.

Yaşanan anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Sema B.'nin çığlıklar atarak yardım istediği, çevre sakinlerinin koştuğu ve saldırganların kısa sürede olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Mağdurun iddiası:

Sema B., olayı anlattığı ifadede kısa süre önce bir alışveriş merkezinde işe başladığını ve iş yerinde görevine son verilen bir kişinin kendisine düşmanlık beslediğini iddia etti. Mağdur, söz konusu kişinin işten çıkarılmasının ardından kendisini hedef almaya başladığını, sözlü sataşmalar ve tehditler yaşadığını belirtti.

Olay akşamı evine gitmek için saat 21.30'da çıktığını, yaklaşık 21.50 civarında evine yaklaşırken kapısının önünde kumpas kurularak kısıtlandığını anlattı. Saldırganların arasında söz konusu iş arkadaşının yakınları olduğu iddia edildi; mağdur saldırı sırasında tekme ve yumruklara maruz kaldığını, yerde sürüklendiğini, kaçmaya çalıştığında ise bıçak ve silah tehdidiyle karşılaştığını söyledi.

Soruşturma ve sağlık raporu:

Saldırı sonrası Sema B., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giderek darp raporu aldı ve polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayın güvenlik kamerası kayıtları, mağdurun beyanları ile birlikte sorgulanıyor.

Emniyet yetkilileri, görüntü incelemesi ve şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Olayda adı geçen kişiler ve iddia edilen bağlantılar soruşturma kapsamında değerlendirilecek. Mahalledeki görgü tanıkları ve kayıtlar, adli sürecin ilerlemesinde belirleyici olacak.

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