Dolar 49,3376 +0,11%
Euro 55,3780 +0,20%
Bist 12.289,16 +0,62%
Altın Gram 6.692,98 +1,50%
EUR/USD 1,1227 +0,10%
Brent Petrol 103,09 -1,14%
--°

Aksaray'da iş çıkışı yol ortasında darp edilen kadın iş yerindeki husumeti işaret etti

Aksaray'da 34 yaşındaki Sema B., 6 Ekim akşamı Nevşehir Caddesi'nde iki kadının saldırısına uğradığını, bunun iş yerindeki bir husumetin sonucu olduğunu öne sürdü.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray'da iş çıkışı yol ortasında darp edilen kadın iş yerindeki husumeti işaret etti

Olayın ayrıntıları:

Olay, 6 Ekim tarihinde saat 22.40 sıralarında Aksaray Şeyhamit Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Sema B., iş çıkışı evine yürürken yol ortasında iki kadın tarafından aniden omuz atılmasıyla dengesini kaybetti. Ardından saldırganlar tarafından yere yatırılarak darp edildi.

Yaşanan anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Sema B.'nin çığlıklar atarak yardım istediği, çevre sakinlerinin koştuğu ve saldırganların kısa sürede olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Mağdurun iddiası:

Sema B., olayı anlattığı ifadede kısa süre önce bir alışveriş merkezinde işe başladığını ve iş yerinde görevine son verilen bir kişinin kendisine düşmanlık beslediğini iddia etti. Mağdur, söz konusu kişinin işten çıkarılmasının ardından kendisini hedef almaya başladığını, sözlü sataşmalar ve tehditler yaşadığını belirtti.

Olay akşamı evine gitmek için saat 21.30'da çıktığını, yaklaşık 21.50 civarında evine yaklaşırken kapısının önünde kumpas kurularak kısıtlandığını anlattı. Saldırganların arasında söz konusu iş arkadaşının yakınları olduğu iddia edildi; mağdur saldırı sırasında tekme ve yumruklara maruz kaldığını, yerde sürüklendiğini, kaçmaya çalıştığında ise bıçak ve silah tehdidiyle karşılaştığını söyledi.

Soruşturma ve sağlık raporu:

Saldırı sonrası Sema B., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine giderek darp raporu aldı ve polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayın güvenlik kamerası kayıtları, mağdurun beyanları ile birlikte sorgulanıyor.

Emniyet yetkilileri, görüntü incelemesi ve şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Olayda adı geçen kişiler ve iddia edilen bağlantılar soruşturma kapsamında değerlendirilecek. Mahalledeki görgü tanıkları ve kayıtlar, adli sürecin ilerlemesinde belirleyici olacak.

Aksaray&#039;da bir kadın, 2 kadın tarafından yol ortasında böyle darp edildi

Aksaray'da bir kadın, 2 kadın tarafından yol ortasında böyle darp edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçelievler'de kavşakta çarpışma: motosiklet yolcusu yaralandı
images

Karaman'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
images

Aksaray'da kablo hırsızları JASAT takibiyle yakalandı
images

Otobüste oyuncak sanılan köpeği sahiplendi: Karamel artık onunla

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Biruni'nin 10 araştırmacısı Stanford-Elsevier 2026 listesinde dünyanın en etkili yüzde 2'sinde

Sonbaharda İrem Bağları Iğdır’da renk şöleni

Aynı çatı, erken fark: aile gözlemi yaşlılarda tanıyı öne çekiyor

Erken açılan kaz tiridi sezonu Havza'da lezzet hareketliliği başlattı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor