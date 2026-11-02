Dolar 49,9623 +0,06%
Euro 55,7994 +0,14%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.276,23 +0,21%
EUR/USD 1,1162 -0,03%
Brent Petrol 111,59 -1,62%
--°

Muş'ta bağ evinde çıkan yangın tüp patlamasıyla prefabrik yapıyı kullanılamaz hale getirdi

Muş'ta bir bağ evinde çıkan yangın, mutfak tüpünün patlamasıyla büyüdü; prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi, şüpheli kaçtı, arama çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 02:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Muş'ta bağ evinde çıkan yangın tüp patlamasıyla prefabrik yapıyı kullanılamaz hale getirdi

Yangının çıkışı ve müdahale:

Muş'ta bir bağ evinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Edinilen bilgilere göre önce S. M. ile Ş.M. arasında yaşanan tartışmanın ardından S. M., Ş.M.'ye ait iş yerlerinin camlarını kırdı. Ardından bağ evine giden şüpheli burada yangına yol açtı.

Mutfak tüpünün patlamasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bağ evindeki prefabrik yapı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

MUŞ’TA BİR BAĞ EVİNDE MUTFAK TÜPÜNÜN PATLAMASI SONUCU ÇIKAN YANGINDA PREFABRİK YAPI TAMAMEN...

MUŞ’TA BİR BAĞ EVİNDE MUTFAK TÜPÜNÜN PATLAMASI SONUCU ÇIKAN YANGINDA PREFABRİK YAPI TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaburun'da şarampole yuvarlanan otomobilde dört kişi yaralandı
images

Sakarya'da onarılan tüp evde alev aldı, aile bahçeye attı
images

Asar köyünde alevler bir evi kullanılmaz bıraktı, iki kişi hastanelik oldu
images

Daireden yayılan koku alarm verdi: yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitiren kadın bu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bitlis’te ev sahibi farklı kazandı: Erciyes 38 FSK ilk mağlubiyetini aldı

Galatasaray Kayseri'de güçlü dönüşle 85-65 kazandı

Karaburun'da şarampole yuvarlanan otomobilde dört kişi yaralandı

Sakarya'da onarılan tüp evde alev aldı, aile bahçeye attı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu