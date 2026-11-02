Muş'ta bağ evinde çıkan yangın tüp patlamasıyla prefabrik yapıyı kullanılamaz hale getirdi

Yangının çıkışı ve müdahale:

Muş'ta bir bağ evinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Edinilen bilgilere göre önce S. M. ile Ş.M. arasında yaşanan tartışmanın ardından S. M., Ş.M.'ye ait iş yerlerinin camlarını kırdı. Ardından bağ evine giden şüpheli burada yangına yol açtı.

Mutfak tüpünün patlamasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bağ evindeki prefabrik yapı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

MUŞ’TA BİR BAĞ EVİNDE MUTFAK TÜPÜNÜN PATLAMASI SONUCU ÇIKAN YANGINDA PREFABRİK YAPI TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.