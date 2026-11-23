operasyonun ayrıntıları:

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda harekete geçti.

takip ve operasyon süreci:

Ekipler önce teknik ardından fiziki takip uyguladı. Yapılan takip ve incelemeler sonucu yeterli delile ulaşıldığında, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için ikamete operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen materyal ve adli süreç:

Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramada bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirme işlemleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

OPERASYON BİR İKAMETE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.