Aksaray'da üç ilçede eş zamanlı silah baskını: 5 gözaltı

Ruhsatsız silah operasyonu:

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda üç ilçede beş ayrı adres tespit edildi ve Aksaray ile Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun ayrıntıları:

Harekete geçen jandarma ekipleri Gülağaç, Ortaköy ve Ağaçören ilçelerindeki belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 108 tabanca fişeği ve 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor:

Ele geçirilen silah ve mühimmatın kaynağı ile olası bağlantıların tespiti için soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcılıklarının koordinesindeki tahkikat devam ediyor ve jandarma ekipleri delil toplama ile ifadelerin alınmasına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

AKSARAY’DA RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURAN VE TAŞIYAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK 3 İLÇEDE 5 ADRESE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 12 TABANCA VE 4 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLİRKEN, 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.