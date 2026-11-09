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Jandarmadan üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Antalya Jandarma Komutanlığı'nın Döşemealtı, Aksu ve Alanya ilçelerinde yaptığı aramalarda 2 kilo 123 gram esrar, birçok sentetik hap ve silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmadan üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan üç ilçede eş zamanlı operasyon

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Döşemealtı, Aksu ve Alanya ilçelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, 7 şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, ikametlerde yapılan detaylı aramalarda delil niteliği taşıyan çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucu hakkında işlem yapılan şahıslardan 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ele geçirilen materyaller:

Aramalarda 2 kilo 123 gram esrar, 3 gram kokain, 232 adet sentetik hap (Gerica), 63 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Soruşturma ve adli işlemler, Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü dosya kapsamında devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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