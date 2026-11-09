Tahran uyarıyor: ABD savaşın ağır maliyetlerini görmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında Washington yönetimine sert uyarılarda bulundu. Bekayi, ABD’nin İran’a karşı bir savaş başlatmasının yol açacağı sonuçların "vahim etkiler" doğuracağını belirterek, bu adımın hem bölgesel güvenliği hem de küresel ekonomiyi zedeleyeceğini söyledi.

ABD politikaları ve maliyet vurgusu:

Bekayi, son 60 yıllık deneyimin ABD’deki siyasi kanatlar arasında temel bir ayrım olmadığına işaret ettiğini belirtti. Sözcü, Washington’un "soykırım uygulayan ve savaşları provoke etme politikası izleyen bir rejimin emellerine ortak olması" halinde bunun ABD toplumuna ve yönetimine ağır, telafisi güç maliyetler getireceğini ifade etti. Ayrıca, ABD’nin İsrail politikalarını izlemesinin doğrudan sonuçları olduğuna dikkat çekti.

Hürmüz planı, denetimler ve nükleer iş birliği:

Bekayi, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik teklifini "mantıklı, doğrudan ve zamanla sınırlandırılmış bir teklif" diye nitelendirdi. Buna göre Basra Körfezi’nde bir güvenlik anlaşmasına varılması, ABD’nin akıllıca karar almasına bağlıdır. Sözcü, İran’ın bu planını dünyanın enerji damarlarında güvenliğin yeniden sağlanması için uygulanabilir bir yol haritası olarak tanımladı.

Nükleer alanda ise Bekayi, İran’ın taahhütlerini askıya almadığını; ancak ABD ve İsrail’in tesislere yönelik saldırılarının güvence denetimi düzenlemelerini normale döndürmeyi zorlaştırdığını kaydetti. Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile Viyana’daki temsilcilik arasındaki profesyonel iletişimin sürdüğünü ve Buşehr Nükleer Santrali’ndeki son denetimin iş birliğinin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Arabuluculuk, şartlar ve bölgesel istikrar:

Tahran’ın bir anlaşmayı yalnızca İran halkının ulusal çıkarlarını ve yasal haklarını tam olarak güvence altına alan şartlarda imzalayacağını vurgulayan Bekayi, arabulucu ülkelerden özellikle Pakistan ve Katar’ın yapıcı çabalarını takdir ettiklerini söyledi. Sözcü, deniz ablukasının kaldırılması, savaşın durdurulması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılması gibi şartların yerine getirilmeden bir sürecin başlatılamayacağını hatırlattı; bu maddelerin daha önce 14 maddelik İslamabad Mutabakatı kapsamında ABD tarafından kabul edildiğini ancak Washington’un taahhütlerinden geri adım attığını öne sürdü.

Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndaki son dönemdeki istikrarsızlığın kaynağı olarak "ABD ve Siyonist rejimin müdahaleci ve saldırgan eylemlerini" gösterdi ve bölgeden geçen deniz araçlarının İran’ın ilgili makamlarıyla koordinasyon kurması gerektiğini söyledi. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından Tahran’ın bazı taleplerinin "aşırı ve gülünç" olarak nitelendirilmesine atıfta bulunarak, ABD’nin yasa dışı yaptırımları ve deniz ablukasını kaldırmadan müzakere talep etmesinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Bekayi, Gazze’deki insani krize de dikkat çekti; Şarm eş-Şeyh’te imzalanan mutabakat kapsamında bölgeye girmesi gereken 600 gıda yardım tırından günlük yalnızca yaklaşık 120–122’sinin ulaşabildiğini, bunun yaklaşık 2 milyon Filistinlinin ihtiyaçlarını karşılamadığını söyledi ve İsrail’in hayat kurtarıcı malzemelerin girişini engellediğini öne sürdü.

Yemen meselesine dair Bekayi, Husilere verilen desteğin bölgesel istikrarı koruma taahhüdüne dayandığını, krizin ancak tarafların üzerinde anlaşacağı bir yol haritası ve diyalogla çözülebileceğini belirtti. Bu bağlamda altyapıya ve yerleşim bölgelerine yönelik saldırıların derhal durdurulması, haksız ablukanın sona erdirilmesi ve Yemen halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD yönetimi, bize karşı bir savaş başlatmanın yol açabileceği sonuçların ve vahim etkilerin boyutunu anlamalıdır. Washington, soykırım uygulayan ve savaşları provoke etme politikası izleyen bir rejimin emellerine ortak olmasının kendisi için ne ölçüde sorun oluşturabileceğini anlamalıdır" dedi.