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Ekimde arananlar peşinde: Erzurum jandarması 99 şüpheliyi yakaladı, 12 kayıp bulundu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2026'da düzenlediği operasyonlarda 99 arananı yakaladı; 12 kayıp şahıs ise ailelerine teslim edildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ekimde arananlar peşinde: Erzurum jandarması 99 şüpheliyi yakaladı, 12 kayıp bulundu

Erzurum jandarmasının ekim ayı operasyon bilançosu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde yürüttüğü geniş çaplı operasyonlarla aranan şahıslara yönelik takip ve yakalama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 99 şüpheli adli makamlara teslim edildi; ayrıca kayıp ilanı verilen 12 kişi bulunarak ailelerine verildi.

operasyonların kapsamı:

Jandarma tarafından paylaşılan dağılıma göre yakalanan şüpheliler; terör suçlarından (FETÖ/PDY) 2 şahıs, asayiş suçlarından 62 şahıs, siber suçlardan 18 şahıs, narkotik suçlarından 15 şahıs ve kaçakçılık ile organize suçlardan 2 şahıs olarak kayda geçti. Operasyonlar aranan şahısların tespit edilmesi, takip edilmesi ve adli mercilere sevk edilmesi süreçlerini kapsadı.

kayıp şahısların bulunması ve sosyal jandarma çalışmaları:

Ekipler suçla mücadelenin yanı sıra sosyal jandarma uygulamalarına da ağırlık vererek, kent genelinde kendilerinden haber alınamayan 12 kayıp şahsı arama çalışmaları sonucunda sağlıklı şekilde bularak ailelerine teslim etti. Bu çalışmalar, kamu düzeninin ve toplum güvenliğinin korunmasına katkı sağladı.

"Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir"

ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, EKİM AYI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARLA SUÇ...

ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, EKİM AYI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARLA SUÇ VE SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMADI. YÜRÜTÜLEN TİTİZ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE ARANAN 99 ŞAHIS YAKALANIRKEN, KAYIP OLARAK ARANAN 12 KİŞİ DE BULUNARAK AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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