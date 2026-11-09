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Amedspor zaferi ciğercinin kampanyalarına dönüştü

Sur'daki ciğerci, Amedspor her maç sonrası forma, ücretsiz ciğer veya galibiyette fiyatları yarıya indiren kampanyalarla taraftarlarla sevinci paylaşıyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:20

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Amedspor zaferi ciğercinin kampanyalarına dönüştü

Amedspor coşkusu işyerine dönüştü

Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde faaliyet gösteren bir ciğerci, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesinden bu yana her maç sonrası özel kampanyalar uyguluyor. İşletmeci, maç skorunu bilenlere forma ya da ücretsiz ciğer veriyor; takım galip geldiğinde ise fiyatları müşterilerle paylaşmak amacıyla yarı yarıya indiriyor.

Galatasaray maçı ve 210 lira uygulaması:

İşletme sahibi Orhan Gül, Galatasaray maçı için planladıkları kampanyayı aktardı. Gül, maçta Amedspor galip gelmesi durumunda ciğer porsiyonunu 210 liraye çekeceklerini duyurduklarını, takımın galip sayılmasa da kendileri için zafer anlamı taşıdığını söyledi. Gül, kısa süreli indirimin ardından mekânın yoğunlaştığını ve sabahtan beri hizmeti yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti.

Her hafta sürecek destek ve hedefler:

Gül, Amedspor Süper Lig'de kaldığı sürece kampanyaların devam edeceğini vurguladı. Amacın sadece satış artırmak değil, aynı zamanda Amedspor taraftarlarına ve kente özgü misafirperverliği göstermek olduğunu ifade etti. Müşterilerin hem kampanyalardan yararlanıp hem de ciğer kültürünü deneyimlemelerini hedeflediklerini söyledi.

İşletmenin uygulamaları, yerel ekonomide ve maç günlerindeki tüketici davranışlarında gözle görülür bir hareketlilik yaratırken, taraftarlar da takımın başarısını sokaktaki ve lokaledeki sevinçle karşılıyor. Gül'ün açıklamaları, küçük işletmelerin yerel spor başarısına nasıl doğrudan destek verebildiğine dair somut bir örnek sunuyor.

MERKEZ SUR İLÇESİNDE BULUNAN CİĞERCİ, AMED SPORTİF FAALİYETLER SÜPER LİGE ÇIKTIĞINDAN BERİDİR...

MERKEZ SUR İLÇESİNDE BULUNAN CİĞERCİ, AMED SPORTİF FAALİYETLER SÜPER LİGE ÇIKTIĞINDAN BERİDİR ÇEŞİTLİ KAMPANYALAR YAPIYOR. MAÇ SKORUNU TAHMİN EDENE YA FORMA HEDİYE EDİLİYOR YA DA ÜCRETSİZ YEMEK VERİLİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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