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Fabrika cephesinde patlama sonrası ortaya çıkan görüntüler kameralara yansıdı

Demir çelik fabrikasında patlamanın yaşandığı bölgenin kameralara yansıyan görüntüleri yayımlandı; görüntülerde hasarlı alan ve müdahale ekipleri görülüyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Fabrika cephesinde patlama sonrası ortaya çıkan görüntüler kameralara yansıdı

Patlamanın yaşandığı alanın görüntüleri:

Yayımlanan videolar, demir çelik fabrikasında patlamanın gerçekleştiği bölgeye ait görsel izleri gözler önüne seriyor. Görüntülerde; hasarlı alan, etrafa yayılan malzeme bulutları ve olayın yarattığı izler açık biçimde görülüyor. Kamera açıları, olay yerinin farklı noktalarındaki durumu belgeleyerek olayın boyutuna dair doğrudan bir kayıt sunuyor.

Görüntülerin gösterdikleri:

Görüntülerde belirgin şekilde hasar görmüş yapı elemanları, zeminde dağılan materyal ve bölgeden yükselen toz ile duman izleri yer alıyor. Ayrıca videolarda, çevredeki düzenlemeler ve sahaya yakın noktalarda bulunan ekiplerin varlığı dikkat çekiyor; bu unsurlar olay anına ve hemen sonrasına dair görsel bilgi sağlıyor.

Görüntülerin taşıdığı önem:

Bu tür kamera kayıtları, olayın fiziksel etkilerini değerlendirmek ve hasarın boyutunu tespit etmek için önemli birer belge niteliği taşıyor. Görüntüler aynı zamanda güvenlik incelemeleri ve süreçlerin gözden geçirilmesine temel oluşturabilir; izleyiciler için ise olayın etkisini doğrudan gösteren bir görsel kayıt sunuyor.

Demir çelik fabrikasında patlamanın yaşandığı alan böyle görüntülendi

Demir çelik fabrikasında patlamanın yaşandığı alan böyle görüntülendi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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