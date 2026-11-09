Turgutlu'da Derbent kavşağında kafa kafaya çarpışma: 19 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Kaza detayları:

Kaza, sabah saat 08.20 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi D-300 Ankara-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinde seyir halinde olan Burak Efe Şenyüz (19) idaresindeki 45 NU 015 plakalı otomobil ile Ankara yönünden mahalle arasına sol dönüş yapmak isteyen Halil K. (54) yönetimindeki 45 AZ 410 plakalı çekici kafa kafaya çarpıştı.

Olayın gelişimi:

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç sürücü, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği kesim ve araçların yönleri, kolluk kuvvetlerinin yaptığı ön incelemede temel belirleyici unsurlar olarak kayda geçti.

Soruşturma sürüyor:

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen Burak Efe Şenyüz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü ve kazanın kesin nedenine ilişkin incelemenin jandarma ve savcılık makamlarınca devam ettiği bildirildi.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ÇEKİCİNİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA AĞIR YARALANAN 19 YAŞINDAKİ BURAK EFE ŞENYÜZ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.