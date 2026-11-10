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Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Aksaray'da sıcaklıklar eksi 6'ya kadar düşünce şehir merkezinde yağmur, Hasan dağı, Güzelyurt ve Ekecik'te kar etkili oldu; halk yağışı bereket sayıyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 18:21

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Aksaray'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

kısa özet:

Aksaray'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kent merkezinde yağmur görülürken, yüksek rakımlı kesimlerde kar yağışı başladı. Ölçümlere göre sıcaklıklar eksi 6'ya kadar geriledi ve kış koşularının habercisi olan kar, özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

etkilenen bölgeler:

Hasan dağı bölgesi başta olmak üzere Güzelyurt ve Ekecik çevrelerinde kar yağışı yoğunlaştı. Güzelyurt ilçesinde akşam başlayan yağışın halen sürdüğü bildirildi. Şehir merkezinde ise yağmurun etkili olduğu gözleniyor; yüksek kesimlerdeki farklılık, sıcaklık düşüşüne bağlı olarak karla sonuçlandı.

vatandaşların değerlendirmesi:

İlçe sakinleri, karın ilçede daha önce daha erken başladığını ve bazen yolların kapandığını hatırlatıyor. Bazı yurttaşlar yağışın gelmesinin geç kaldığını belirtirken, çoğu kar yağışını tarım ve doğa için bereket olarak değerlendiriyor. Yetkililerden veya karla mücadele ekiplerinden ek açıklama bildirilmedi.

AKSARAY MERKEZDE YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI KENDİNİ...

AKSARAY MERKEZDE YAĞMUR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI KENDİNİ GÖSTERİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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