Beydağı'nda tohumdan ormana: yüz binlerle gelecek yeşilleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Beydağı Ağaçlandırma Sahası'nda hem fidan dikimi hem de tohum ekimi yaparak alanı kalıcı yeşil dokuyla buluşturmayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Geçtiğimiz yıl Malatya'nın farklı noktalarında yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturan ekipler, Beydağı sahasında bu yıl 10 bin 444 adet sarıçam, Toros sediri ve kızılçam fidanı dikti. Buna ek olarak alana ardıç ve alıç fidanları dikilirken, yüz binlerce meşe palamudu tohumunu da toprağa vererek doğal gençlik ağaçlarının çoğalmasına zemin hazırlanıyor.

Hedef ve yöntemler:

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürü Ebubekir Gür, çalışmaların şehirdeki yeşil alan varlığını artırmayı, doğal yaşamı desteklemeyi ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir Malatya bırakmayı amaçladığını vurguladı. Gür, projeyi özetlerken şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak 'Kaldığımız Yerden Devam' sloganıyla fidanlarımızı dikmeye devam ediyoruz. Beydağı Ağaçlandırma Sahamızda çam ağaçlarımızın yanına birer adet de meşe palamudu ekiyoruz. Bugün bu alana yüz binlerce tohum getirdik ve tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. İnşallah gelecek nesillerimize yeşil bir Malatya sunmayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde Malatya’mızda gelecek nesillere yemyeşil bir gelecek bırakmak için gayret ediyoruz".

Ekipler, dikim ve tohum ekimini bir arada yürüterek hem hızlı sonuç alınmasını hem de uzun vadeli orman dokusunun güçlenmesini sağlamayı amaçlıyor. Uygulanan yöntemler, bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun tür seçimini ve genç ağaçların hayatta kalma oranını artırmayı hedefleyen bakım çalışmaları ile destekleniyor.

Malatya'da yürütülen bu tür çalışmalar, kent ölçeğinde çevresel dayanıklılığı artırmanın yanı sıra erozyon kontrolü, biyolojik çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre mirası bırakma açısından da önem taşıyor.

BEYDAĞI’NDA YÜZ BİNLERCE TOHUM TOPRAKLA BULUŞUYOR