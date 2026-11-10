Azil girişimini 'siyasi şov' olarak niteleyen Hegseth operasyolarını savundu

Hegseth'in savunması ve azil tepkisi:

Pentagon'da ara seçimlerin ardından düzenlenen ilk basın toplantısında konuşan Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre'de aleyhinde başlatılan azil sürecini sert ifadelerle eleştirdi. Hegseth, söz konusu girişimi denetim veya hesap verebilirlik kaygısıyla açıklamayı reddederek, bunun 'ego ve hınçla hazırlanmış bir manifesto' ve 'siyasi bir şov' olduğunu belirtti. Hegseth, "Aleyhimdeki azil girişimi, siyasi bir şovdan ibaret" diyerek sürecin niyetini tartışmaya açtı.

Bakan, azil girişimini geçmişte başkan aleyhine yapılan girişimlerle kıyasladı; Başkan Trump'a yönelik önceki azil çabalarını hatırlatarak, "Başkan Trump'ı kusursuz bir telefon görüşmesi nedeniyle azletmeye çalıştılar... İkisinde de başarısız oldular" ifadelerini kullandı ve bu kez hedefin bir kabine üyesi olmasının da benzer bir sonuç doğuracağını savundu.

Kongre ve ordunun itibarına ilişkin iddialar:

Hegseth, Kongre'deki karar tasarısının ABD'nin düşmanlarına yanlış bir mesaj göndereceğini ileri sürdü. Buna göre tasarı, hukuka uygun askeri operasyon yürüten Amerikan savaşçılarını cezalandırdığını göstererek "görevlerini yürüttükleri sırada operasyonlarını baltalayacağı" sinyalini yayacak. Bu yaklaşımı 'vatanseverlik değil, sabotaj' olarak nitelendirdi ve ordunun motivasyonunu ve güvenliğini zayıflatma endişesi taşıdığını vurguladı.

Operasyonların sonuçları ve Hegseth'in vurguları:

Bakan, İran'a yönelik yürütülen operasyonları detaylandırırken sert iddialarda bulundu. Gece Yarısı Çekici Operasyonunu Amerikan tarihinin en büyük ve en başarılı B-2 saldırısı olarak tanımlayan Hegseth, bunun "kusursuz bir operasyon" olduğunu ve nükleer tesislerin yok edildiğini söyledi. Ardından gelen Destansı Öfke Operasyonunda ise "kırk günden kısa süren kesintisiz muharebede 13 binden fazla hedef vuruldu" ve bunun "her ölçüte göre tarihi bir askeri zafer" olduğunun altını çizdi.

Hegseth, operasyonların kapsamını aktarırken donanmaların zarar gördüğünü, hava kuvvetlerinin etkisiz hale getirildiğini, savunma sanayilerinin ortadan kaldırıldığını ve "nükleer sanayi altyapılarının yüzde 80'inden fazlasının yok edildiğini" iddia etti. Ayrıca ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini söyleyerek deniz ulaştırma yollarındaki durumun iyileştiğini savundu.

Bu operasyonları savunurken Hegseth, medyanın bazı sonuçları kabullenmek istemediğini, aynı zamanda uyuşturucu kartelleriyle mücadele, Venezuela'ya yönelik girişimler ve NATO harcama artışları gibi adımları da sıraladı. "Bu operasyonların her birinin arkasındayım. Onları gururla yürüttüm ve yarın olsa yine yaparım" dedi.

Emir-komuta, sivil kayıplar iddiaları ve yönetimle ilişkiler:

Basın mensuplarının, sivillerin hedef alındığı yönündeki suçlamalarına cevap veren Hegseth, sivilleri hedef alanların yalnızca peşine düşülen teröristler olduğunu söyledi ve ordunun sivillere kastetmediğini tekrarladı. Washington'daki bazı siyasetçilerin denizcileri ve pilotları savaş suçlarıyla itham etmesine tepki gösterdi; eğer savaşçılarımızın peşine düşeceklerse, ilk olarak kendisini aşmaları gerektiğini ifade etti.

Hegseth, Başkan Trump'ın desteği konusunda ölçülü konuştu: Başkan'ın kendi adına konuşmasını tercih ettiğini belirterek destek için minnettar olduğunu ve "Daha iyi bir başkomutanımız olmadı" diye konuştu. Başkan Yardımcısı James David Vance'e ilişkin bir soruya ise siyasetle uğraşmak istemediğini söyleyerek, Savunma Bakanlığı görevine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun operasyonları gerekli fakat popüler olmayabilir şeklindeki değerlendirmesine de katıldığını belirtti.

Toplantıda Hegseth'in tezi, azil girişiminin siyasi motivasyonları ön plana aldığı ve bunun Amerikan askeri operasyonlarını ve personelini zayıflatacak tehlikeler barındırdığı yönündeydi. Bakan, operasyonların meşruiyetini ve sonuçlarını savunurken Kongre'nin adımlarının yarattığı algıya dikkat çekti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ara seçimlerden sonra düzenlediği ilk basın toplatışında, "Aleyhimdeki azil girişimi, siyasi bir şovdan ibaret" dedi.