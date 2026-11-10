Dolar 50,2278 +0,02%
Euro 56,0129 -0,54%
Bist 11.661,86 -0,43%
Altın Gram 6.498,20 -2,20%
EUR/USD 1,1154 -0,57%
Brent Petrol 91,94 -0,68%
--°

Aliağa'daki patlamada ölen kuzenler dualarla uğurlandı

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasındaki patlamada ölen İlker Sığırtmaçoğlu (31) ve Hüsnü Ersoy (38), Bozköy Camii'nde kılınan cenaze töreniyle defnedildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 18:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aliağa'daki patlamada ölen kuzenler dualarla uğurlandı

Bozköy'de son görev:

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren kuzenler İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile Hüsnü Ersoy (38) için Bozköy Mahallesi'ndeki Bozköy Camii'nde tören düzenlendi. Her iki işçi de evliydi; Ersoy'un ikiz kız çocuklarının babası olduğu belirtildi.

Törene katılım ve yetkililerin varlığı:

Cenaze törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililerin katılımı, faciayla ilgili toplumdaki ortak üzüntüyü ve dayanışmayı gözler önüne serdi.

Veda anları ve defin:

İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutlar aile yakınlarının gözyaşları arasında Bozköy Mezarlığı'na defnedildi. Aile ve yakın çevresi, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı; tören boyunca dualar ve taziyeleryle veda edildi.

İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE BULUNAN HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI’NDA MEYDANA GELEN PATLAMADA HAYATINI...

İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE BULUNAN HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI’NDA MEYDANA GELEN PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN VE KUZEN OLDUKLARI ÖĞRENİLEN İLKER SIĞIRTMAÇOĞLU İLE HÜSNÜ ERSOY GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vezirköprü'de park halindeki beton mikseri dört araca çarptı
images

Kırıkkale'de aranan iki hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi
images

Aile adalet istiyor: Aliağa'da patlamada yaşamını yitiren genç mühendis için yak...
images

Kadirli'de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan ile Abiy Antalya'da ticaret ve bölgesel istikrarı görüştü

Akbank, soğutmada sürdürülebilir dönüşümü finanse ediyor

Erdoğan, Lula ile Antalya'da Türkiye-Brezilya ilişkilerini güçlendirme mesajı verdi

Vezirköprü'de park halindeki beton mikseri dört araca çarptı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu