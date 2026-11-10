Aliağa'daki patlamada ölen kuzenler dualarla uğurlandı

Bozköy'de son görev:

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren kuzenler İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile Hüsnü Ersoy (38) için Bozköy Mahallesi'ndeki Bozköy Camii'nde tören düzenlendi. Her iki işçi de evliydi; Ersoy'un ikiz kız çocuklarının babası olduğu belirtildi.

Törene katılım ve yetkililerin varlığı:

Cenaze törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri, belediye başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililerin katılımı, faciayla ilgili toplumdaki ortak üzüntüyü ve dayanışmayı gözler önüne serdi.

Veda anları ve defin:

İkindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutlar aile yakınlarının gözyaşları arasında Bozköy Mezarlığı'na defnedildi. Aile ve yakın çevresi, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı; tören boyunca dualar ve taziyeleryle veda edildi.

İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE BULUNAN HABAŞ DEMİR ÇELİK FABRİKASI’NDA MEYDANA GELEN PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN VE KUZEN OLDUKLARI ÖĞRENİLEN İLKER SIĞIRTMAÇOĞLU İLE HÜSNÜ ERSOY GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ.