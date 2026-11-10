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Yozgat’ta beyazın ilk dokunuşu: kent kışı karşıladı

Yozgat kent merkezine sabah saatlerinde mevsimin ilk karı düştü; sıcaklık -1 derece olarak ölçüldü. Vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Yozgat’ta beyazın ilk dokunuşu: kent kışı karşıladı

Yozgat’ta mevsimin ilk karı kente düştü

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde ölçülen hava sıcaklığı -1 derece olarak kaydedildi ve beklenen kar yağışı gerçekleşti.

hava koşulları:

Cadde, sokak ve çatılarda kendini gösteren kar, kentin kış mevsiminin habercisi oldu. Özellikle yüksek kesimlerde soğuk hava ve kar yağışı daha belirgin hissedildi.

vatandaşların tepkisi:

Yozgat sakinleri kar yağışını ilgiyle karşıladı. Kent sakinlerinden Yahya Nemli, "Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı. Çok mutluyuz. Kar Yozgat’a çok yakışıyor. İnşallah hayırlı bereketli bir kış olur Yozgat halkı için" dedi.

Kar yağışının ardından vatandaşlar kışlık hazırlıklarını hızlandırdı ve günlük yaşam kış düzenine geçiş yaptı.

YOZGAT KENT MERKEZİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ.

YOZGAT KENT MERKEZİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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