Yozgat’ta beyazın ilk dokunuşu: kent kışı karşıladı

Yozgat’ta mevsimin ilk karı kente düştü

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde ölçülen hava sıcaklığı -1 derece olarak kaydedildi ve beklenen kar yağışı gerçekleşti.

hava koşulları:

Cadde, sokak ve çatılarda kendini gösteren kar, kentin kış mevsiminin habercisi oldu. Özellikle yüksek kesimlerde soğuk hava ve kar yağışı daha belirgin hissedildi.

vatandaşların tepkisi:

Yozgat sakinleri kar yağışını ilgiyle karşıladı. Kent sakinlerinden Yahya Nemli, "Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı. Çok mutluyuz. Kar Yozgat’a çok yakışıyor. İnşallah hayırlı bereketli bir kış olur Yozgat halkı için" dedi.

Kar yağışının ardından vatandaşlar kışlık hazırlıklarını hızlandırdı ve günlük yaşam kış düzenine geçiş yaptı.

YOZGAT KENT MERKEZİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ.