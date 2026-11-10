Jandarma arama kurtarma timi Atatürk viyadüğünde saygı inişi gerçekleştirdi

JAK timinden viyadükte anma

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde anlamlı bir anma faaliyeti gerçekleştirdi. 10 Kasım kapsamında düzenlenen etkinlikte görevli personel, Atatürk Viyadüğünden iniş yaparak saygı duruşunda bulundu.

etkinliğin detayları

Anma faaliyeti, JAK Timi personelinin planlı inişiyle uygulamalı olarak yapıldı. Tunceli'de düzenlenen bu etkinlik, kurumun tören takvimindeki yerini alırken, ekiplerin disiplinli hazırlığı ve koordinasyonu ön plandaydı. Gerçekleştirilen iniş hem görsel hem de sembolik bir anlama sahip oldu.

duygusal anlar ve anlamı

Etkinlik sırasında katılımcılar ve izleyenler arasında duygulu anlar yaşandı; anma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasının saygı ve minnetle anıldığını gösterdi. JAK Timi tarafından yapılan bu tür uygulamalar, anma ritüellerine farklı bir boyut kazandırdı ve 10 Kasım anılarının toplum nezdinde canlı tutulmasına katkı sundu.

Gerçekleştirilen anma faaliyeti, 10 Kasım dolayısıyla duygu dolu görüntülere sahne oldu ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün anısı bir kez daha yüreklerde yaşatıldı.

TUNCELİ’DE JAK TİMİ, ATATÜRK’ÜN 88’İNCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ATATÜRK VİYADÜĞÜ’NDEN İNİŞ GERÇEKLEŞTİREREK ANMA ETKİNLİĞİNE İMZA ATTI.