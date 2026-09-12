Akseki'de Gidengelmez Dağları'nda sarp arazide yangınla mücadele sürüyor

Gidengelmez Dağları'nda bozuk ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Gidengelmez Dağları'nın yüksek kesimlerindeki, insan ulaşımının güç olduğu bozuk ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında yangın başladı. İhbarın ardından bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve erişim zorlukları:

Sarp ve engebeli arazi nedeniyle kara ekiplerinin yangın bölgesine ulaşması zaman aldı; ekiplerin bölgeye erişmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğü bildirildi. Yangına havadan müdahale amacıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter görevlendirildi. Karadan ve havadan yürütülen müdahale çalışmalarının zorlu coğrafi koşullarda devam ettiği belirtildi.

Çıkış nedeni ve yürütülen inceleme:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre, yangının bölgede kaçak avlanan kişiler tarafından yakılan ateşten çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer, yangının kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve değerlendirmelerin ardından netleşeceğini açıkladı ve söndürme çalışmalarının kontrollü şekilde sürdüğü kaydedildi.

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE GİDENGELMEZ DAĞLARI’NDA BOZUK ORMAN ALANINDA ÇIKAN YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR