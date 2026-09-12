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Elmadağ’da kamyonette başlayan saman yangını mahalle sakinlerini seferber etti

Elmadağ Lalabel Mahallesi'nde saat 17.00'de kamyonette çıkan saman balyası yangını, vatandaşların çabası ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 19:48

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 19:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elmadağ’da kamyonette başlayan saman yangını mahalle sakinlerini seferber etti

Elmadağ’da kamyonette başlayan saman yangını mahalle sakinlerini seferber etti

Elmadağ ilçesi Lalabel Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında seyir halindeki bir kamyonette bulunan saman balyalarının yanmasıyla yangın çıktı. Olayı gören çevre sakinleri kısa sürede müdahale etmeye çalıştı ve bölgeden gelen çağrı üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

olay ve müdahale:

Vatandaşlar balyalara ve kamyonete zarar gelmemesi için seferber oldu, yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı.

hasar ve soruşturma:

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken yalnızca maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; konuya ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ANKARA’NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE BİR KAMYONETTE BULUNAN SAMAN BALYALARI YANMAYA BAŞLADI, VATANDAŞLARIN...

ANKARA’NIN ELMADAĞ İLÇESİNDE BİR KAMYONETTE BULUNAN SAMAN BALYALARI YANMAYA BAŞLADI, VATANDAŞLARIN SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER OLDUĞU YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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