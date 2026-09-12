Samsun'da konteynere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı

kaza ayrıntıları
Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 55 AVC 147 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak çöp konteynerine çarptı.
yaralananlar:
Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Ali Keskinoğlu ile araçta bulunan Bektaş Dağı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
soruşturma:
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaza nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Polis kazayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.
SAMSUN’DA OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!