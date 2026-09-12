Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Samsun'da konteynere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı

Samsun İlkadım Kıran Mahallesi'nde, 55 AVC 147 plakalı otomobilin çöp konteynerine çarpması sonucu sürücü Hasan Ali Keskinoğlu ile Bektaş Dağı yaralandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 19:41

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 19:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da konteynere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı

kaza ayrıntıları

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 55 AVC 147 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak çöp konteynerine çarptı.

yaralananlar:

Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Ali Keskinoğlu ile araçta bulunan Bektaş Dağı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

soruşturma:

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaza nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Polis kazayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

SAMSUN’DA OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

SAMSUN’DA OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de Sanayi Mahallesi'nde avize imalathanesi çatısında çıkan yangın kontro...
images

Tahtaköprü'deki silahlı kavgada aranan zanlı metruk binada yakalandı
images

Gerede'de geri dönüşüm tesisini saran gece yangını
images

Pehlivanköy kavşağı'nda çarpışma: Babaeski'de 4 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tahtaköprü'deki silahlı kavgada aranan zanlı metruk binada yakalandı

Erciyes Cup'ta sezonun son provası

Gerede'de geri dönüşüm tesisini saran gece yangını

Pehlivanköy kavşağı'nda çarpışma: Babaeski'de 4 yaralı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor