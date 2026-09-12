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Gerede'de geri dönüşüm fabrikasında yangın, müdahale sürüyor

Bolu'nun Gerede Karma OSB'de faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı; çok sayıda ekip sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 19:48

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 19:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gerede'de geri dönüşüm fabrikasında yangın, müdahale sürüyor

yangının çıktığı yer ve ilk bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

gönderilen ekipler ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor ve çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili yetkililerce yapılan resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; yangının çıkış nedeni ve hasar miktarı hakkında beklenen bilgiler yetkililerden gelecek açıklamalarla netlik kazanacak.

BOLU&#039;NUN GEREDE İLÇESİNDE BULUNAN KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ&#039;NDEKİ BİR GERİ DÖNÜŞÜM...

BOLU'NUN GEREDE İLÇESİNDE BULUNAN KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDEKİ BİR GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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