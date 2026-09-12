Gerede'de geri dönüşüm fabrikasında yangın, müdahale sürüyor

yangının çıktığı yer ve ilk bilgiler:
Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
gönderilen ekipler ve müdahale:
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor ve çalışmalar devam ediyor.
Olayla ilgili yetkililerce yapılan resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; yangının çıkış nedeni ve hasar miktarı hakkında beklenen bilgiler yetkililerden gelecek açıklamalarla netlik kazanacak.
BOLU'NUN GEREDE İLÇESİNDE BULUNAN KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDEKİ BİR GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR.
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