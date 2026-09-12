Kanoyla 100 günde Datça'ya ulaştı: Halil Uzel'in rotası

kanoyla başlayan uzun yolun dönüm noktası

Türkiye'nin kıyı şeridini kano ile dolaşma hedefiyle 4 Haziran'da İstanbul'dan yola çıkan emekli hava subayı ve doğa sporları eğitmeni Halil Uzel, yolculuğunun 100. gününde Datça'ya ulaştı. 'İnci' adlı kanosuyla ilerleyen Uzel, hem kişisel hayalini gerçekleştirmek hem de kıyıların güncel durumunu yerinde gözlemlemek amacıyla rotasını sürdürüyor.

Yolculuk boyunca Uzel, gündelik temposunu ve planlamasını da paylaştı. Günde ortalama 30 kilometre alarak ilerlediğini belirten Uzel, 12 yıl önce kurduğu hayali adım adım hayata geçiriyor ve gözlemlerini aktarıyor.

yolculuğun amacı ve gözlemler:

Uzel, projenin sadece bir spor veya macera faaliyeti olmadığını, aynı zamanda kıyı kullanımına dair farkındalık yaratmayı hedeflediğini söylüyor. Kendi ifadeleriyle, kıyıların birçok noktada farklı biçimlerde işgal altında olduğunu ve kıyı kültürünün beklenenden daha az yaygın olduğunu gözlemlediğini aktarıyor.

57 yaşındaki Uzel, hazırlıklarının yeterli olduğunu ve fiziksel durumunun iyi seyrettiğini vurguluyor. Yolculuğun gözlemlere dayalı kısmı, kıyı çizgisinin mevcut hali hakkında yerinde bilgi toplayıp paylaşma amacı taşıyor.

ilerleyen etaplar ve nihai hedef:

Uzel, bu yılın sonuna doğru Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Türkiye sınırında yolculuğunu sona erdirmeyi planlıyor; tamamlanma zamanının Kasım sonu veya Aralık olabileceğini belirtiyor. Ancak projenin bununla sınırlı kalmayacağını ve rotanın gelecek yıllarda genişleyeceğini ifade ediyor.

Önümüzdeki yıl ertelediği Karadeniz turunu Batum'dan başlayarak İstanbul'a tamamlamayı, ardından Marmara Denizi'nin Anadolu yakasını ve Çanakkale Boğazı'na inerek 8 bin kilometreye yakın bir mesafe kat etmeyi hedefliyor. Adalar hariç bu mesafenin yaklaşık 8 bin civarında olacağı, adalar da dahil edildiğinde 8 binin üzerinde bir rakama ulaşacağı belirtiliyor; Uzel'in yakınmak istediği hedef ise 8 bin 333 rakamına mümkün olduğunca yaklaşmak.

Proje sadece deniz kıyılarıyla sınırlı kalmayacak; Uzel, Türkiye'nin iç sularını da kapsayacak bir tamamlayıcı etap planlıyor. Bu kapsamda Van Gölü ve sıralı göllerin de geçilmesiyle toplam rotanın yaklaşık 10 bin kilometreye ulaşmasının hedeflendiği aktarılıyor. Uzel, hem kıyı şeridi hem de göllerin geçilmesi bakımından projenin Türkiye'de bir ilk olacağını söylüyor.

Yolculuk boyunca edinilen gözlemler ve kaydedilecek izlenimler, Uzel'in paylaşacağı bilgiler arasında yer alacak. Hem bireysel bir başarı hem de kıyıların korunmasına dair farkındalık yaratma amaçlı bu çalışma, Datça'ya ulaşmakla birlikte yeni etaplara doğru yol almaya devam edecek.

İstanbul’dan kanoyla yola çıktı, 100 günde Datça’ya ulaştı