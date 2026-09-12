Kaunas'ta cuma namazını hedef alan motosikletçi provokasyonu

olayın seyri:

Litvanya'nın Kaunas kentinde toplanan yaklaşık 100 motosikletçi, yerel saatle 12.30 civarında cuma namazı sırasında Kaunas Camii yakınındaki bir park girişinde yüksek sesle motosiklet çalıştırıp müzik çalarak ibadeti fiilen zorlaştırdı. Görgü tanıkları, eylem sırasında cami yakınında kesilmiş bir domuz kafasının gösterildiğini ve bazı katılımcıların ırkçı sloganlar attığını bildirdi.

Olayın ardından bölgeye ilave polis ekipleri sevk edildi. Kaunas Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Odeta Vaitkeviciene yapılan açıklamada, toplantı ve etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin ihlal edildiği gerekçesiyle bazı kişiler hakkında idari işlem başlatıldığını, ilgili kişilere 30 ila 150 euro arasında para cezası uygulanabileceğini belirtti.

polis müdahalesi ve soruşturma:

Polis, namaz sırasında cami yakınında başka bir grubun toplanması nedeniyle olası riskleri değerlendirip güç takviyesi yaptığını; gruplar arasında ciddi bir çatışma yaşanmadan olayın sona erdiğini açıkladı. Ayrıca bazı kişiler hakkında nefret ve kışkırtma suçlarını düzenleyen ceza kanunu maddeleri kapsamında inceleme başlatıldığı bildirildi.

toplumsal tepki ve yerel değerlendirme:

Olay, bölgedeki Müslüman topluluklarda ve mahalle sakinlerinde şiddetli tepkiye yol açtı. Yerel basına konuşan bir bölge sakini, "İnsanlar buraya dua etmek için geliyor, ibadetlerini yerine getiriyorlar ve ardından ayrılıyorlar. Hayrete düştüm çünkü bu durum çevredeki eğitim kurumları ve bölge sakinleri açısından da işleri zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı. Aynı kişi, ibadethane yakınlarında benzer olayların arttığını ve bu eylemin önceki örneklerden daha büyük ölçekli olduğunu söyledi.

kaunas camii'nin statüsü:

Kaunas Camii, Litvanya tarafından devlet koruması altına alınmış kültürel miras alanları arasında yer alıyor. 1930-1932 yılları arasında inşa edilen cami, mimari, tarihî ve dinî öneme sahip olup Litvanya'daki tek tuğla cami olarak biliniyor.

Litvanya’nın Kaunas kentinde bir araya gelen motosikletçiler, cuma namazı sırasında yüksek sesle motosiklet çalıştırıp müzik çalarak ve cami yakınında kesilmiş bir domuz başı göstererek provokatif eylemde bulundu.