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Pendikspor deplasmanda galibiyeti kaçırdı, Boluspor'dan uyum vurgusu

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Boluspor ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı; teknik direktörler Ömer Can Sokullu ve Daniel Farrar kaybedilen fırsatlar ve adaptasyonu değerlendirdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 19:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Pendikspor deplasmanda galibiyeti kaçırdı, Boluspor'dan uyum vurgusu

Maçın kısa değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Pendikspor maçı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında maçın kritik anlarını ve takım süreçlerini değerlendirdi.

Maçın skorunu 1-1 olarak tamamlanması, Pendikspor için kaçırılan bir fırsat; Boluspor içinse yeni oyuncuların adaptasyon sürecinin sınandığı bir sonuç olarak yorumlandı.

Pendikspor cephesi:

Pendikspor Teknik Sorumlusu Ömer Can Sokullu, rakibin ligde puanı olmaması nedeniyle maçtan 3 puan beklediklerini belirtti. Sokullu, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Boluspor’un durumunu biliyorduk. Puanı yoktu ligde. Daha erken reaksiyonlar vermeliydik. Daha erken gol bulmalıydık" dedi.

Ömer Can Sokullu, dakika ilerledikçe Boluspor'un oyun gücünün arttığını, erken gol bulunamaması halinde rakibin moral kazanıp savunma organizasyonunu güçlendirdiğini vurguladı. Pendikspor’un beraberliği yakaladığı ancak üzgün olduklarını söylediği konuşmasında, takımın önündeki Bodrum maçına iyi hazırlanarak ders çıkarmak istediklerini ifade etti.

Boluspor cephesi:

Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar maçı "çok zorlu" olarak nitelendirdi ve rakibin güçlü olduğunu sözlerine ekledi. Farrar, "Çünkü rakibimiz gerçekten çok güçlü bir rakipti. İyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü de bulduk fakat rakibimiz gerçekten çok güzel bir gol attı" ifadelerini kullandı.

Farrar, maç boyunca kazanma amacıyla tüm oyuncularını sahaya sürdüğünü ve "Elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum" diyerek alınan sonuçtan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Ayrıca takımın kadrosuna yapılan yeni transferler ve adaptasyon süreçlerine dikkat çekti: "Sezon başı kampında çalışma fırsatımız olmadı" ve yeni oyuncuların alışma sürecinin maç performansını etkilediğini vurguladı.

Her iki teknik adam da maçı ders çıkarılacak bir sınav olarak gördüklerini; Pendikspor'un daha erken gol arayışları, Boluspor'un ise yeni kadro düzenine uyum sağlama çabalarının maçın belirleyici unsurları olduğunu belirtti.

ÖMER CAN SOKULLU

ÖMER CAN SOKULLU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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