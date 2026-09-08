Banka önünde ateş açıldı, 29 yaşındaki ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında bir silahlı saldırı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, V.K. (29) kimliği verilen kişi, S.T. tarafından bilinmeyen nedenle vuruldu.

Müdahale ve sağlık durumu:

Ağır yaralanan V.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki ilk bulgulara göre yaralının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Soruşturma ve kaçış detayları:

Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen S.T.'nin olay yerinden beyaz otomobille kaçtığını belirledi. Bölge polisi ve jandarma ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı; olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre ilave açıklamalar yapılacağını bildirirken, bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine ve olay yerinde toplanan delillere göre soruşturma derinleştiriliyor.

RİZE’NİN ARDEŞEN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRIDA 29 YAŞINDAKİ ŞAHIS AĞIR YARALANDI