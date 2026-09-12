Afyonkarahisar'da sahte alkol imalatına baskın, iki kişi gözaltında

Sandıklı'da sahte alkol operasyonu

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sahte alkol imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda 13 adet 5 litrelik plastik şişe, 1 adet 1 litrelik cam şişe, 3 adet 4 litrelik sahte alkol hammaddesi, 9 adet 30 mililitrelik hazır aroma verici kiti ve 8 adet sahte alkol tespit kiti bulundu.

şüpheliler ve soruşturma:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından A.D. ve O.Ö. adlı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN SAHTE ALKOL İMALATI VE TİCARETİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.