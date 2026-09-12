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Çocuklar geleceği kodluyor

ROBOKOD 2026 yaz döneminde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği eğitimlere katılan 120 öğrenci, kodlama ve robotik çalışmalarını tamamlayıp sertifika aldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çocuklar geleceği kodluyor

ROBOKOD 2026 yaz dönemi tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi (ROBOKOD) 2026 Yaz Dönemi eğitimleri sona erdi. Program, çocukların yaz tatilini verimli ve eğitici geçirmek, teknoloji okuryazarlığını geliştirmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi.

eğitim içerikleri:

Toplam 120 öğrencinin katıldığı eğitimlerde 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik uygulamalı dersler verildi. 7-10 yaş grubundaki öğrenciler Scratch kullanarak animasyon, hikâye ve oyun tasarlama çalışmaları yaptı. 11-14 yaş grubundaki katılımcılar ise Arduino, sensör, LED, buton ve motor gibi bileşenleri kullanarak küçük projeler geliştirdi. Eğitimler, çocukların hem temel yazılım mantığını kavramasına hem de elektronik ve robotik uygulamalara pratik bir giriş yapmasına odaklandı.

sertifika töreni:

Eğitimleri tamamlayan öğrencilere sertifika ve hediyeleri Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken tarafından verildi. Tören Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi; çocuklar ve aileleri, programa destekleri için Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti. Etkinlik, öğrenciler ve eğitmenlerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ VERİMLİ VE EĞİTİCİ ŞEKİLDE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ VERİMLİ VE EĞİTİCİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELERİ AMACIYLA DÜZENLENEN ROBOTİK KODLAMA VE YAZILIM EĞİTİMİ (ROBOKOD) 2026 YAZ DÖNEMİ EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI. EĞİTİMLERE KATILAN 120 ÖĞRENCİ, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONU’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE SERTİFİKALARINI ALDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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