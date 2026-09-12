Sarayköy'de kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışmaları sürüyor

Sarayköy'de kaybolan yaşlı adam için arama sürüyor

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sınırlarında, evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin müdahalesi:

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AKUT Denizli Ekibi ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri birlikte çalışma yürütüyor. İhbar sonrası kısa sürede organize olunarak geniş kapsamlı arama başlatıldı.

Arama yöntemleri ve sahadaki koşullar:

Ekipler, geceyi de kapsayan çalışmalarda iz takip köpekleri, dronlar ve diğer teknolojik imkanlardan yararlanıyor. Yeşilyurt Mahallesi ve çevresindeki geniş ve zaman zaman engebeli arazi, aramayı güçleştirse de ekipler alanı karış karış tarıyor.

Gece boyunca süren faaliyetlerin ardından aramalar bugün de aynı titizlikle devam ediyor; ekipler kaybolan kişiyi bulmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

DENİZLİ’NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE DÜN BAŞLATILAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA GECE GERİDE BIRAKILDI. EVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 67 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI HASAN CAYLAK’I BULMAK İÇİN JANDARMA, AFAD VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.