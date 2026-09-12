Mali müşavirlere yönelik özel ofis Gebze Ticaret Odası'nda açıldı

Gebze Ticaret Odası yeni hizmeti hayata geçirdi:

Gebze Ticaret Odası, mali müşavirlerin ve oda üyelerinin işlemlerini daha hızlı ve konforlu bir ortamda yürütebilmeleri amacıyla Mali Müşavirler Ofisini hizmete açtı. Ofis, Gebze Ticaret Odası hizmet binasının birinci katında faaliyet gösterecek şekilde hazırlandı ve düzenlenen törenle kullanıma sunuldu.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılışa Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kayhan Özler, Yönetim Kurulu üyeleri Sezgin Tekeli ve Yücel Yılmazel, Kocaeli Mali Müşavirler Odası Gebze Temsilciliği Başkanı İzzet Türlü ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Mali Müşavirler Derneği Başkanı Sait Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Ticaret Odası meclis ve meslek komitesi üyeleri ile Genel Sekreter Av. Arb. Çağrı Solak katıldı.

Amaç ve beklenen katkılar:

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, açılışta yaptığı konuşmada odanın üyelerine karşı sorumluluğunu vurgulayarak, "Biz her zaman ‘Odalar üyelerine borçludur’ dedik. Bugün de üyelerimize ve meslek mensuplarımıza yeni bir hizmet sunarak bu sorumluluğumuzu yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz" dedi. Aslantaş, ofisin kuruluş amacını üyelerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler sunmak olarak özetledi.

Ofisin işleyişi ve hizmet alanları:

Başkan Aslantaş, oda üyeleri adına yürütülen yasal işlemlerin yaklaşık %70'inin mali müşavirler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, Kocaeli Mali Müşavirler Odası Gebze Temsilciliği talepleri doğrultusunda fiziki imkânın değerlendirilip çalışma alanına dönüştürüldüğünü söyledi. Ofis; şirket kuruluş ve kapanış işlemleri başta olmak üzere odamızda yürütülen süreçlerin daha etkin ilerlemesini, mali müşavirlerin işlemlerini daha konforlu, hızlı ve düzenli bir ortamda gerçekleştirmesini hedefliyor.

Aslantaş, sahadan gelen talepleri dikkate alan anlayışla hareket ettiklerini; Mali Müşavirler Ofisi’nin meslek mensuplarının Oda işlemlerini kolaylaştıracağını ve hizmet sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Açılış programında emeği geçenlere teşekkür edildi ve konuşmaların ardından Mali Müşavirler Ofisinin kurdelesi kesilerek resmen hizmete alındı. Başkan Aslantaş, ofisin mali müşavirlere, oda üyelerine, iş dünyasına ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

GEBZE TİCARET ODASI, MALİ MÜŞAVİRLERİN ODA İŞLEMLERİNİ DAHA HIZLI GERÇEKLEŞTİRMESİ AMACIYLA HAZIRLANAN MALİ MÜŞAVİRLER OFİSİ’Nİ HİZMETE AÇTI.