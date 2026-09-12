Düzce'de kaçakçılığa ağır darbe

Düzce'de kaçakçılık operasyonları devam ediyor:

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda son bir haftada önemli ele geçirmeler yapıldı.

Operasyonların detayları:

Ekiplerin çalışmasında 33 adet kaçak cep telefonu, 290 adet elektronik sigara ve bin 480 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç:

Çalışmalar kapsamında 4 ayrı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanan şahıslardan 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonlar, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürüyor.

DÜZCE'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONLARDA KAÇAKÇILARA GÖZ AÇTIRMIYOR. EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA KAÇAK CEP TELEFONU, ELEKTRONİK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.