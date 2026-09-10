Aksu'daki yangında ekipler alevlerden son anda sıyrıldı

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesinde 7 Eylül tarihinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

yangının yayılma ve müdahale süreci:

Yangın, üçüncü gününde Karaöz Mahallesi'nden başlayarak Kepez Kızıllı Mahallesi'ne sirayet etti. Bölgedeki söndürme çalışmaları hem havadan hem de karadan, ekiplerin koordineli müdahalesiyle aralıksız devam ediyor.

tehlikeli anlar ve kameralara yansıyan görüntüler:

Akşam saatlerinde rüzgarın yönünün bir anda ters dönmesi, cansiparane mücadele eden ekipleri alevlerle karşı karşıya bıraktı. Söndürme çalışması sürdüren personel ile arazöz ve kontrol araçlarının arasında kalan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alevlerin yön değiştirmesi sonrası ekipler, araçlarıyla birlikte son anda güvenli bölgeye çekilerek kritik bir tehlikeyi atlattı. Söndürme çalışmaları bölgedeki hava koşullarına göre şekillenerek devam ediyor.

Antalya'da ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu... Korku dolu anlar kamerada