İstinat duvarındaki boşluk yaşamı tehdit ediyor, sakinler yetkililere seslendi

Gültepe'de temel altındaki boşluk panik yarattı

Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Ataş Apartmanı çevresindeki istinat duvarının temelinde, toprağın çekilmesi sonucu ciddi bir boşluk oluştu. Apartman sakinleri, duvar temelinin büyük ölçüde desteksiz kaldığını belirterek hem binada oturanlar hem de duvarın altından geçen yayalar için risk bulunduğunu söyledi.

İddialar: Kazı çalışmaları ve yağışlar birlikte etkili oldu:

Sakinlerin aktardığına göre, yan taraftaki inşaat çalışması sırasında bölgeye gelen Sarıçam Belediyesi araçlarının kazı yapması ve sonrasında etkili yağışların yaşanması sonucu toprağın kaydığı, duvarın temelinin altının boşaldığı öne sürüldü. Duvarın alt kısmındaki toprağın tamamen çekilmesiyle temel üzerinde destek kalmadığı gözlemlendi.

Durumun tehlikesi, duvarın hemen dibinden yayaların yürümeye devam etmesiyle daha da belirginleşiyor; sakinler olası bir göçme halinde can kaybı endişesi taşıyor.

Sakinlerin uyarısı ve hukuki süreç:

Apartman sakinlerinden Recep Demirboğa, "Her yağmur yağdığında daha da aşınıyor. Burayı oymuşlar ve göçmeye başlamış. Burada bulunan istinat duvarı yıkılmak üzere" diyerek yetkililerden acil müdahale talep etti. Demirboğa, "Önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Diğer sakin Hakan Özbak ise, istinat duvarının altında bulunan toprağın sel sonucu aktığını belirtti ve "Belediyeye başvurduk ve site avukatı aracılığıyla gerekli yerlere dava açtık. Belediye bize geri dönüş yaptı fakat suçu bizde buldu" diye konuştu. Özbak, belediye araçlarının kazı yaptığını, ardından sorumluluğun siteye yüklendiğini öne sürdü.

Özbak ayrıca site sakinlerinin kendi imkanlarıyla temeldeki açığı doldurmaya çalıştıklarını söyledi ve yetkilileri bölgeyi gelip görmeye davet etti.

Acil önlem çağrısı ve beklenen adımlar:

Sakinler, öncelikli olarak bölgenin mühendislik denetimine tabi tutulmasını, yıkılma riski taşıyan bölümün altında geçişlerin engellenmesini ve istinat duvarının profesyonel onarımını talep ediyor. Yetkililerin hızla müdahale etmemesi halinde hem araç hem de yaya trafiğinde daha büyük tehlikelerin ortaya çıkabileceği vurgulanıyor.

Olayla ilgili resmi kurumlardan yapılacak açıklama ve alınacak teknik önlemler bekleniyor.

HAKAN ÖZBAK AÇIKLAMA YAPTI