Bolvadin'de okul yöneticilerine dijitalleşme ve yapay zekâ eğitimi

Bolvadin'de yönetici akademileri programı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen 2. Yönetici Akademileri programı gerçekleştirildi. Etkinlik, ilçedeki okul yöneticilerine yönelik bilgi ve uygulama odaklı bir içerik sundu.

Program, Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edildi. Katılımcılar arasında ilçe genelindeki okul müdürleri ve yöneticiler yer aldı. Amaç, yönetim uygulamalarında güncel yaklaşımları paylaşmak ve yerel uygulamalara uyarlanabilir stratejiler geliştirmekti.

konferansta öne çıkan konular:

AKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Göçen tarafından verilen konferansta; dijitalleşme, yapay zekâ uygulamalarının eğitimde kullanımı ve modern liderlik yaklaşımları ele alındı. Sunumda, dijital araçların yönetim süreçlerine entegrasyonu, veri temelli karar alma ve yapay zekânın öğretim ile idari işleyişe etkileri üzerinde duruldu.

kapanış ve teşekkür:

Programın sonunda İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Doç. Dr. Ahmet Göçen'e katkılarından dolayı teşekkür etti ve bir hediye takdiminde bulundu. Etkinlik, katılımcı yöneticilerin soruları ve değerlendirmeleriyle son buldu.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA 2. YÖNETİCİ AKADEMİLERİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.