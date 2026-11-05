büyükçekmece'de yol verme tartışması ölümle sonuçlanmaktan dönüldü: servis şoförü üç yerinden bıçaklandı

Büyükçekmece Muratçeşme'de servis şoförü bıçaklandı

Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde geçen salı günü yaşanan olayda, servis minibüsü şoförü Ömür Küçük evinin sokağında çıktığı tartışma sonrası üç yerinden bıçaklandı. İddiaya göre kavga yol verme meselesi üzerine başladı ve saldırgan motosikletle olay yerinden kaçtı.

olayın gelişimi:

Polis ve sağlık ekiplerine göre, tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Olay sırasında Küçük'e birden fazla bıçak darbesi vuruldu; saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Emniyet güçleri, boş halde bulunan motosikleti yedi emin otoparkına çekti ve şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

kurbanın anlattıkları ve görüntüler:

Olay anını ve tartışmanın başlangıcını değerlendiren Ömür Küçük, sokakta yol kapalı olduğunu, misafir ile ilgili karışıklık yaşandıktan sonra motosiklet sürücüsüyle tartıştığını söyledi. Küçük, olay anını şu sözlerle anlattı: "Evimi geldiğim sırada sokak kapalıydı. Sonra yolu kapatan aracın evime misafir olarak geldiğini düşünüp eşimi aradım. Misafir yolu açmak için aşağıya geldi. O sırada aracıma birisi yumrukla vurarak. 'Baba yolu aç geri al' dedi. Kardeşim görmüyor musun yol kapalı dedim. O da bana 'yağmur yağıyor görmüyor musun ıslanıyorum' dedi. Daha sonra bana 'gevşek gevşek konuşma kendini bana vurdurma' dedi. Burası dağ başımı dedim ben o ise bana küfürler etti. Araçtan indirmek istedi baskı kurdu. Kapıya kadar geldi elinde bıçak olduğunu görmedim. Çok yaklaştı bana. Benden uzaklaş dedim ittim ittirdiğim sırada bıçak olduğunu fark etmedim. Geri çekildiğim sırada sol bacağımdan 2 bıçak darbesi aldım. Yan koltuğa attım ondan uzaklaşmak için. Plakası kimliği belli dün karakola gittim hala firar olarak gözüküyor. Dün karakola gittim sokağa bilmediğim araçlar geliyor dedim geldiğinde arayın dediler."

Şikâyet üzerine emniyet, şüphelinin kimliğinin ve plakasının tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Küçük'ün ifadesine göre şüphelinin plakası ve kimliği hakkında bilgi alınmış; ancak şüpheli halen firar statüsünde.

görüntüler ve soruşturma:

Olay anı, servis aracının içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tartışmanın büyüdüğü ve bıçaklama anının yer aldığı anlar yer alıyor; bu kayıtlar soruşturmada delil teşkil ediyor. Polis ekipleri, kamera görüntüleri ve çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelinin yakalanması için çalışma yapıyor.

Soruşturma devam ederken, olay bölgesindeki güvenlik önlemleri ve benzer olayların önlenmesine yönelik uyarılar yetkililer tarafından yineleniyor. Yaralanan sürücünün sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, olay sonrası tedavi altına alındığı öğrenildi.

ÖMÜR KÜÇÜK, YAŞANANLARI ANLATTI.