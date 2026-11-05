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Karaman’da üst geçit altındaki kavşakta minibüsle cip çarpıştı: 4 yaralı

Karaman'da Tabduk Emre Mahallesi'ndeki üst geçit altı kavşakta minibüs ile cip çarpıştı; 4 kişi yaralandı, yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:04

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman’da üst geçit altındaki kavşakta minibüsle cip çarpıştı: 4 yaralı

Karaman'da trafik kazası

Karaman'da Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerindeki üst geçidin altındaki kavşakta meydana gelen kazada bir yolcu minibüsü ile cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak kaldırıma savruldu.

Kaza yerinde olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, 70 M 0205 plakalı yolcu minibüsünü A.F., 70 ABP 578 plakalı cipi ise A.G. idare ediyordu. İki aracın kavşakta çarpışması sonucu minibüsün savrularak kaldırıma çıkmasıyla kaza şiddetlendi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada toplam 4 kişi yaralandı: minibüs sürücüsü A.F., minibüste bulunan 2 yolcu ve cipteki 1 kişi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma ve tahkikat çalışmaları devam ediyor.

KARAMAN’DA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE CİPİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ...

KARAMAN’DA YOLCU MİNİBÜSÜ İLE CİPİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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