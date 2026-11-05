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Elbistan'da kavşak çarpışması: iki kişi yaralandı

Elbistan'da Kerkük Caddesi ile Saray Bosna Caddesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Elbistan'da kavşak çarpışması: iki kişi yaralandı

kaza yeri ve araçlar:

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Kerkük Caddesi ile Saray Bosna Caddesi kesişiminde iki otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemedi.

müdahale ve taşınma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra tedavi edilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

yaralıların durumu:

Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, kazada yaralanan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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