Elbistan'da kavşak çarpışması: iki kişi yaralandı

kaza yeri ve araçlar:

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Kerkük Caddesi ile Saray Bosna Caddesi kesişiminde iki otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemedi.

müdahale ve taşınma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra tedavi edilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

yaralıların durumu:

Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, kazada yaralanan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI