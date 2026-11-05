Elbistan'da kavşak çarpışması: iki kişi yaralandı

kaza yeri ve araçlar:
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Kerkük Caddesi ile Saray Bosna Caddesi kesişiminde iki otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemedi.
müdahale ve taşınma:
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra tedavi edilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
yaralıların durumu:
Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, kazada yaralanan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI
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