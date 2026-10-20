Aktoprak’ta riskli virajlar düzeltiliyor: 1700 sokakta rahatlama hedefi

Aktoprak’ta yol iyileştirme çalışmaları başladı

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aktoprak Mahallesi sınırlarında sürücüler için risk oluşturan virajlı ve eğimli güzergâhta kapsamlı bir yol iyileştirme çalışması başlattı. Çalışmalar, mahalleler arasında bağlantı sağlayan ve bölge halkı ile sanayi hattının kullandığı güzergahtaki güvenliği artırmayı hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı:

İyileştirme çalışmaları Aktoprak, Odabaşı ve Duacı mahalleleri arasındaki bağlantıyı sağlayan ve Varsak Bölgesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki ulaşımda kullanılan yollardan biri olan 1700 Sokakta, Gındıra Yolu olarak bilinen bölümde gerçekleştiriliyor. Yolun yaklaşık 200 metrelik bölümünde bulunan keskin virajlar, dik rampalar ve eğim sorunlarına müdahale ediliyor.

Ekipler, dolgu yaparak rampa eğimini azaltmayı, virajları yeniden düzenleyerek sürüş güvenliğini yükseltmeyi ve yol eğimlerini düzelterek sürücülerin görüş mesafesini artırmayı planlıyor. Bu sayede araçların güzergâhta daha dengeli ilerlemesi ve ani manevra gereksinimlerinin azalması hedefleniyor.

Amaç ve belediye açıklaması:

Kepez Belediyesi yetkilileri çalışmaların yalnızca asfalt yenileme değil, ulaşım güvenliğini sağlama odaklı olduğunu vurguluyor. Başkan Mesut Kocagöz uygulamanın önceliğini ve hedeflerini şöyle özetledi: Bizim önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve yollarımızı daha güvenli hale getirmek. Ulaşımda sorun yaşanan noktaları tespit ederek ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyoruz. Aktoprak’ta başlattığımız çalışmayla da sürücülerimizin zorlandığı viraj ve rampa sorunlarını gidermeyi, vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmayı amaçlıyoruz

Çalışmalar süresince ilgili bölge trafiği ve güvenliği için gerekli önlemler alınacak; tamamlandığında hem yerel ulaşım konforu artacak hem de bölge ulaşımının akışı iyileşmiş olacak.

KEPEZ BELEDİYESİ, AKTOPRAK MAHALLESİ’NDE SÜRÜCÜLER İÇİN RİSK OLUŞTURAN VİRAJLI VE EĞİMLİ GÜZERGÂHTA YOL İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.