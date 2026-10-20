Tarımsal bütünlüğü koruma hedefiyle satış ve miras eğitimi verildi

Afyonkarahisar'da tarım arazileri eğitimi

Afyonkarahisar’da, Tarım Arazilerinin Satış ve Miras Yoluyla Devrine İlişkin Eğitim Programı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri için bir eğitim düzenlendi. Eğitim, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi ve bölünmenin önlenmesine dönük politika ile uygulama arasındaki uyumun güçlendirilmesi amaçlandı.

Eğitimin odak noktaları:

Programda, tarım arazilerinin bölünmesini önlemeye yönelik uygulamalar, satış ve miras yoluyla mülkiyet devrine ilişkin mevzuat ile uygulamada karşılaşılan sorunlar gündeme alındı. Katılımcılar, mevzuatın sahadaki yansımalarını ve pratik çözüm yollarını değerlendirerek örnek vakalar üzerinden tartıştı.

Beklenen sonuçlar ve uygulama:

Eğitimle tarımsal bütünlüğün korunması, sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve ilgili mevzuatın etkin uygulanması hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin edinilen bilgileri sahada uygulayarak arazi bütünlüğünün korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR’DA TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN "TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ VE MİRAS YOLUYLA DEVRİNE İLİŞKİN EĞİTİM PROGRAMI"NA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELLERİ KATILDI.