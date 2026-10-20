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İscehisar'da gıda güvenliği için kapsamlı denetim turu

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, hijyen, sanitasyon, muhafaza ve satış şartlarını kontrol ederek tüketici sağlığını gözetti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İscehisar'da gıda güvenliği için kapsamlı denetim turu

İscehisar'da gıda işletmelerine yönelik resmî kontroller

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen ve sanitasyon şartları, gıda ürünlerinin muhafaza ve satış şartları ile mevzuata uygunlukları incelendi. Denetimler sırasında işletme uygulamaları yerinde değerlendirildi ve uyum düzeyleri raporlandı.

Denetimlerde odaklanan hususlar:

Kontrollerde personel hijyeni, temizlik uygulamaları, ürünlerin saklama koşulları ve satışa sunum biçimleri gibi temel unsurlar gözden geçirildi. Mevzuata aykırı tespit edilen noktalarda işletmelere düzeltici faaliyet önerileri ile uyarılar yapıldı.

Amaç ve izlenecek yol:

Denetimlerin amacı tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması olarak açıklandı. Yetkililer, denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek, düzenli kontrollerin işletmelerde mevzuata uyumu teşvik edeceğini vurguladı. Sürekli denetimlerin hem tüketici güvenini güçlendirmesi hem de işletmelerin standartlarını yükseltmesi hedefleniyor.

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK RESMÎ KONTROL VE DENETİMLER...

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK RESMÎ KONTROL VE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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